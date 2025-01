Ai nostri microfoni il direttore sportivo dei lametini traccia la strada per il salto di categoria: «Occhio alla Reggioravagnese, ma non esclude neanche Praiatortora e Rossanese»

Quattro vittorie consecutive, ottavo risultato utile di fila e cinque clean sheets nelle ultime sei uscite. Che la Vigor Lamezia si avviasse verso una seconda metà di stagione da schiacciasassi non era difficile da intuire. Dopo diciassette gare del campionato di Eccellenza, la formazione vigorina è prima in classifica con quattro lunghezze di vantaggio sulla Reggioravagnese.

Tredici gol nelle ultime tre partite e, dopo un mercato scintillante, ha rafforzato ulteriormente la rosa come attesta il grande colpo del "pistolero” Simone Fioretti, subito decisivo nelle gare in cui è sceso in campo.

Il ds Morelli fa il punto

Insomma, il treno vigorino è partito e non ha nessuna intenzione di fermarsi. A fare il punto e a tracciare la strada è il direttore sportivo Antonio Morelli, intervistato in esclusiva dal nostro Network: «La Vigor Lamezia si prepara a fare un percorso netto in questo girone di ritorno, poi è il campo l'ultimo giudice. Noi abbiamo fatto innesti nei quali crediamo e che ci daranno una mano per arrivare all'obiettivo. Noi ce la mettiamo tutta».

Dopo l'avvicendamento in panchina Fanello/Salerno, la Vigor Lamezia sembra aver ritrovato quella voglia di arrivare al risultato che c'era sempre stata ma che, forse, era sopita. Su questo è parzialmente d'accordo lo stesso Morelli: «La voglia di arrivare al risultato posso dire che c'è sempre stata. Diciamo che, come in ogni cambio di allenatore, si è verificato lo scossone che è ormai diventata una scienza matematica nel calcio. Non dobbiamo comunque trovare alibi, ma se andiamo a vedere i dati oggettivi, noi siamo arrivati a degli scontri diretti privi di almeno sei giocatori importanti e, per un periodo, il nostro reparto offensivo che sulla carta è ben strutturato, ha avuto a disposizione solo Catania che peraltro era costretto a giocare con delle infiltrazioni». Come accennato, anche undici clean sheets stagionali che rendono la Vigor Lamezia (insieme all'Isola Capo Rizzuto) la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata: «Questo è un dato veritiero, ma tengo anche a precisare che la Vigor Lamezia fin dall'inizio è stata la miglior difesa del campionato».

Quasi un intero girone di ritorno da giocare dunque, con i giochi che sono ancora tutti aperti e le carte che possono essere nuovamente rimescolate. Proprio per questo il ds Morelli preferisce la cautela: «La Reggioravagnese darà fastidio fino alla fine mentre prevedo anche un ritorno del Praia Tortora. La squadra tirrenica è stata prima per molto tempo e, inoltre, è allenata da un tecnico abituato a questo tipo di campionato. Non mi fermo però solo alle formazioni di Misiti e Aita, dal momento che reputo un'antagonista per il primato anche la Rossanese che ricordiamo ha una partita in meno (recupera mercoledì in casa del Brancaleone). Noi l'abbiamo affrontata domenica e posso dire che è una squadra davvero rognosa da affrontare e che ha alle spalle una società eccezionale».