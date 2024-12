La Vigor Lamezia ha ufficializzato il cambio alla guida tecnica dopo l'esonero di Danilo Fanello. Al timone dei biancoverdi subentra Rosario Salerno, figura ben nota nell'ambiente lametino, che si prepara a rilanciare la squadra nel campionato di Eccellenza.

La decisione arriva dopo un periodo di risultati non soddisfacenti: tre pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali in casa contro la capolista PraiaTortora, che ha lasciato la Vigor al terzo posto in classifica con 26 punti, a tre lunghezze dalla vetta. Un ritardo che, pur non preoccupante, ha spinto la società del presidente Rettura a intervenire per dare una scossa.

Fanello, che pure aveva contribuito a un avvio di stagione positivo, ha pagato caro questo calo di rendimento. La società ha scelto di puntare su un profilo di grande esperienza e legame con la città: Rosario Salerno.

Nel comunicato ufficiale, la Vigor Lamezia ha spiegato le motivazioni dietro la scelta di Salerno, sottolineando come il nuovo tecnico incarni perfettamente i valori del club: «Non è stata solo la carriera vincente dell’allenatore, nota a tutti, a convincerci, ma il desiderio di proseguire un percorso basato sulla lametinità e sul senso di appartenenza, che riteniamo essere il fondamento per raggiungere gli obiettivi sperati».

Rosario Salerno «non ha bisogno di presentazioni» – scrive la società – sottolineando come il nuovo tecnico «i colori biancoverdi li ha prima di tutto indossati». Il nuovo mister dirigerà oggi il suo primo allenamento. La società darà il benvenuto ufficiale a Salerno domani, alle ore 18.00, in una conferenza stampa presso la Sala Stampa dello stadio Guido D’Ippolito.