Rallenta ancora la Vigor Lamezia che non riesce a rimediare alla sconfitta di settimana scorsa contro l'Isola Capo Rizzuto. Nella ventesima giornata del campionato di Eccellenza, infatti, la capolista viene fermata in casa dalla Palmese per 0-0 e non sfrutta l'occasione di mettere le basi per la mini fuga stagionale.

Tante le occasioni avute da parte della squadra di Salerno, rimasta in dieci uomini per l'espulsione di De Nisi. Nella ripresa l'occasione più ghiotta è arrivata dai piedi di Fioretti che sbaglia però un calcio di rigore, neutralizzato da Marino.

Le parole di Salerno

Ecco le parole di mister Salerno nella consueta conferenza stampa post gara: «La Palmese veniva da quattro vittorie consecutive e dunque in salute. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse palle-gol ma non siamo stati fortunati e, soprattutto, dovevamo essere più cattivi. In ogni caso la squadra crea, arrivando sempre davanti alla porta, ma bisogna concretizzare. Sarei stato preoccupato se la squadra non riuscisse a creare, ma non è così. Questo è un periodo che ci sta girando male e, a tal proposito, preferisco vincere giocando male».

E ancora: «Nel secondo tempo le opportunità le abbiamo avute, oltre al rigore sbagliato, e su questo non posso rimproverare nulla ai ragazzi. L'unica cosa è che volevamo togliere la macchia della sconfitta di Isola per rimediare. Adesso andiamo a Rende contro una squadra che ha ritrovato entusiasmo come dimostrato oggi a Brancaleone, ma noi dobbiamo vincere».

La vetta, adesso, è insidiata non solo dalla Reggioravagnese e dal Praiatortora: «Occhio alla Paolana che parecchi stanno sottovalutando. Ora non possiamo più sbagliare».