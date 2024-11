Partita dalle mille emozioni, in campo e sugli spalti ma i biancoverdi devono accontentarsi di uno 0-0 che ferma la rincorsa alla capolista. Per i giallorossi un risultato che vale come una vittoria e che li porta a quota 60 punti

Pubblico dalle grandi occasioni al D’Ippolito in occasione di una delle partite più attese del campionato, il derby tra Vigor Lamezia e Sambiase. Cori, bandiere e colori accompagnano e incitano le due compagini lametine. Tanta l’attesa in città, con la consapevolezza che il risultato finale di questa gara avrebbe deciso le sorti del campionato.

Partita dalle mille emozioni, in campo e fuori ma la Vigor Lamezia deve accontentarsi di un pareggio che ferma la rincorsa alla capolista. Un risultato che per il Sambiase vale come una vittoria e gli permette di confermarsi in vetta a quota 60 punti.

Primo tempo

Dopo un giro di lancette la prima occasione è dei padroni di casa: azione in solitaria di Villella che spedisce di poco alla sinistra di Giuliani. Al 16’ fallo su Spanò, i biancoverdi guadagnano un calcio piazzato: De Fazio si incarica della battuta ma la difesa ospite devia in rimessa laterale. Al 32’ si fa vedere ancora la Vigor Lamezia: punizione dai 30 metri, ancora De Fazio alla battuta che, però, spedisce fuori. Al 44’ il Sambiase rimane in dieci: espulso Trentinella per somma di ammonizioni. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, riparte forte la Vigor Lamezia: al 5’ potente tiro di Villella che, però, spedisce sul fondo. Dopo appena 1’ cross di De Fazio per Foderaro fermato da un provvidenziale Giuliani. Al 24’ grande occasione per i padroni di casa: tiro al volo di De Fazio dalla sinistra ma Giuliani respinge. Al 29’ Amendola dall’estremità destra sfiora il palo. Nel 3’ dei 6’ di recupero Curcio ci prova dai 25 metri ma la palla finisce sul fondo. A fine partita, cartellino rosso per Giuliani e Djalo coinvolti in polemiche e discussioni anche con alcuni tifosi presenti sugli spalti. Tutto però rientra. La partita termina tra la standing ovation del pubblico di casa per i biancoverdi e i festeggiamenti dei giallorossi che aggiungono un tassello importante in chiave promozione e che sono sempre più vicini alla promozione in Serie D.

Nella prossima giornata – domenica 17 marzo – la Vigor Lamezia sarà impegnata sul campo del Cittanova, mentre il Sambiase – sabato 16 marzo - ospiterà il Soriano.

Il tabellino

Vigor Lamezia-Sambiase 0-0

Vigor Lamezia: Columbro, Villella (Amendola 22’st), De Fazio, Ablanedo, De Nisi, Scalon (Mascaro 15’pt), Spanò (Catania 15’st), Lavrendi (Curcio 33’st), Foderaro, Bernardi, Silvagni (Garcia 22’st). A disp: Gualtieri, Calomino, Foderaro, Caetano, Verso. All. Fanello

Sambiase: Giuliani, Perri, Schirripa (Frasson 39’st), Monteiro, Colombatti, Strumbo, Trentinella, Solomon, Scrugli (Cataldi 18’pt, Frasson 48’st), Crucitti (Djalo 9’st), Umbaca (Iania 39’st). A disp: Martino, Piriz, Frasson, Epinar, Abayan. All. Morelli

Arbitro: Marco Calabrò di Reggio Calabria (assistenti: Varacalli, Graziano).