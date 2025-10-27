Al termine della settima giornata del campionato di Eccellenza, il Praiatortora mantiene la vetta della classifica mentre il Trebisacce è un rullo compressore. sempre più notte fonda per il Soriano Fabrizia. Al cospetto dei risultati maturati, come di consueto ecco la top 11 settimanale stilata dalla redazione di LaC News24. Il classico 3-4-3, innanzitutto, è guidato da mister Mario Magarò. Dolce l'esordio per il giovane tecnico sulla panchina della DB Rossoblù Luzzi, dal momento che coincide con la vittoria sulla blasonata Reggioravagnese.

La difesa

Partendo dai pali, i guantoni sono indossati da D'Amato. Il giovane e promettente portiere della DB Rossoblù Luzzi, infatti, si rende principale protagonista del successo luzzese neutralizzando un calcio di rigore tirato da un giocatore del calibro di Luis Simigliani, congelando così il vantaggio. La linea difensiva parla fortemente crotonese dal momento che risultano sia Cauterucci che Lettieri. Quest'ultimo sigla il gol sicurezza nel blitz vincente in casa del Soriano Fabrizia, mentre il primo non segna ma offre tanti palloni decisivi ai compagni. Il terzetto è completato da Lotitto che, seppur contro l'abbordabile Cittanova, dimostra le sue innate qualità anche offensive, come l'azione del tacco sfiorando la rete.

Il centrocampo

Linea a quattro di centrocampo che vede innanzitutto come protagonista Christian Lavecchia. Il fantasista della Palmese è il principale artefice della vittoria sulla Paolana dal momento che prima sblocca il punteggio, e poi serve l'assist per il raddoppio di Monteleone. Gol e assist anche per Castro che, contro il Brancaleone, prima firma il vantaggio e poi confeziona il pallone a Lamberti che raddoppia. Non segnano, ma si sono affrontati nell'ultimo turno Mazza e Waller, rispettivamente di Praiatortora e Stilomonasterace.

L’attacco

Nel tridente d'attacco brilla l'eclettismo di D'Orta che dimostra di poter occupare tutte le posizioni del campo. Ieri addirittura da esterno e all'occorrenza da terzino. Il fantasista offensivo prima spezza l'equilibrio contro il Cittanova e poi sugella l'assist per Gomez. Ottima la prestazione di Percia Montani che, prima si vede protagonista in un gol-no gol dopo aver colpito la traversa, e poi sigla quello che è il gol vittoria della DB Rossoblù Luzzi contro la Reggioravagnese. Completa il reparto Giacomo Bongiorno della Rossanese, tra i marcatori nel blitz esterno contro la Gioiese.