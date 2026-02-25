La formazione ideale della ventiduesima giornata è guidata da Spinelli, che con il Bisignano ha fermato la corsa della Plm Morrone

Anche la ventiduesima giornata del campionato di Promozione A è andata in archivio, lasciando in eredità – per gli amanti delle statistiche – sedici gol. Sono state tre le vittorie delle squadre che hanno giocato in casa, tre i pareggi e due i successi in trasferta.

Come di consueto la redazione sportiva di LaC News24 ha stilato la formazione ideale del turno che vi proponiamo di seguito.