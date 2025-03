Altra importante prova di forza dell'isola Capo Rizzuto che si aggiudica quello che poteva essere annoverato come uno scontro diretto per i play off. In occasione della ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, infatti, i giallorossi esultano davanti ai propri tifosi battendo il Praiatortora peraltro in rimonta. Gli ospiti infatti avevano trovato il momentaneo vantaggio con Grosso A. ma la reazione è puntuale e porta il nome di Kone. Quest'ultimo infatti prima firma il pari e poi è decisivo nel definitivo sorpasso a cura di Di Biase. Sono tre punti che permettono l'aggancio in classifica proprio al Praiatortora e tenere sotto tiro la griglia spareggi.

Le parole di Gregorace

Nel post partita, ecco le parole del tecnico giallorosso Saverio Gregorace, intervistato ai microfoni ufficiali del club: «Non si trattava di riscattare la sconfitta dell'andata, anche perché noi guardiamo in casa nostra e l'importante erano i tre punti. Questa era una partita difficile contro una squadra che aveva assenze pesanti ma in campo non si è notato nulla. I miei ragazzi inoltre ci hanno messo anima e cuore, adesso godiamo questa vittoria e da martedì prepareremo la sfida di sabato contro il Cittanova».

Un successo figlio anche delle giuste decisioni e dei giusti cambi che hanno indirizzato l'inerzia del match: «In settimana siamo qui per lavorare e trovare le corrette soluzioni - continua Gregorace - Cubillas può fare diversi ruoli ed è un giocatore dinamico, basti pensare che appena entrato ha fatto la differenza. Anche Ranieri sta dando tanto, e ha iniziato dalla panchina per un risentimento muscolare. Stiamo facendo bene e possiamo contare sulla disponibilità di tutti questi ragazzi che stanno ripagando i sacrifici della società».