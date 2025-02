Un'Isola Capo Rizzuto di ferro e che riscatta al meglio la sconfitta di una settimana fa. La formazione giallorossa, in occasione della ventunesima giornata del campionato di Eccellenza, supera di misura la Reggioravagnese e rimane in maniera sempre più insidiosa in zona play off, proprio a meno uno dalla Reggioravagnese e a tre lunghezze dal terzo posto. A decidere la sfida un calcio di rigore trasformato da Palermo che dopo la Vigor Lamezia castiga anche gli amaranto.

Le parole del presidente Comito

Al termine della gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il patron giallorosso Enrico Comito: «Un 1-0 a firma di Palermo che abbiamo trovato e poi difeso fino all'ultimo con i denti. Questa vittoria inoltre ci riscatta dalla sconfitta di sette giorni fa contro la Paolana che è sotto gli occhi di tutti, con due gol concessi negli ultimi tre minuti di gioco. Dunque volevamo i tre punti per recuperare quanto perso al Tarsitano».

Un feeling sempre più solido con la tifoseria: «Sono molto felice dell'apporto e del sostegno che ci sta dimostrando il pubblico e le famiglie che ogni domenica vengono a passarsi due ore allo stadio cantando e festeggiando, e posso dire che era anche questo il nostro obiettivo». C'è un altro però di obiettivo che la compagine isolana continua a tenere sotto tiro: «I play off rimangono un obiettivo saldo, anche perché siamo lì e vogliamo giocarcela fino alla fine. Vedremo cosa accadrà».