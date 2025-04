La formazione giallorossa dopo il successo per 1-0 di ieri è in piena zona play off a due giornate dal termine. Il tecnico: «Nessuno avrebbe scommesso su di noi alla vigilia»

Vittoria pesantissima per l'Isola Capo Rizzuto che sbanca il campo dell'Ardore, in occasione della ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, e si prende clamorosamente il terzo posto in classifica. La formazione giallorossa si porta a casa il bottino pieno grazie alla rete decisiva di Kone nella ripresa, e adesso i play sono sempre più tangibili, e con le ultime due giornate che saranno decisive.

Parla Gregorace

Intanto però la squadra di mister Gregorace si gode il successo e la terza piazza, affrontando con più morale queste due settimane di sosta. A Parlare del match è stato proprio mister Saverio Gregorace, ai microfoni ufficiali di LaC News24: «Nel primo tempo molto meglio l'Ardore dal momento che è entrato con più cattiveria e più voglia di raggiungere il risultato, ma noi siamo stati bravi a reggere l'urto e poi nella ripresa siamo usciti definitivamente, trovando il gol del vantaggio e andando vicini anche al raddoppio che avrebbe chiuso le contese. Devo però fare i complimenti ai miei ragazzi perché nonostante l'ultimo periodo non proprio bello hanno dato anima e cuore».

Bivio play off

Un terzo posto che vale tanto, soprattutto se si considera la costruzione e le ambizioni iniziali della società: «Inizialmente non erano questi programmi, anche perché era una squadra nuova con tanti ragazzi dalla Prima Categoria e dalla Promozione e solo qualcuno di Eccellenza. I piani erano quelli di una salvezza tranquilla ma adesso che ci troviamo lì non possiamo chiedere di più, e ci proveremo fino alla fine. Ora ci aspettano due settimane di sosta dovere proveremo a recuperare le energie e preparare la sfida in casa del Soriano che suona come un vero e proprio scontro diretto, ma noi dovremo essere bravi a fare meno danni possibili». E ancora: «Percentuale di raggiungimento play off? Io dico 50 e 50, perché ci sono troppe squadre racchiuse in pochi punti e tanti scontri diretti ancora da giocare, ma io penso che chi avrà più serenità li centrerà. In ogni caso nessuno avrebbe dato un soldo all'Isola Capo Rizzuto come terza forza del campionato a due giornate dalla fine».