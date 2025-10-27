Secondo risultati utile consecutivo, e una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite per l'Isola Capo Rizzuto che, nel settimo turno del campionato di Eccellenza, torna vittoriosa dalla casa del Soriano Fabrizia per 0-2. Una gara dominata dal club giallorosso che punge con un gol per tempo: prima Di Biase e poi Lettieri regalano il successo alla compagine di mister Gregorace che adesso vedono la zona play off.

Continua il percorso

Nel post partita, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso proprio il tecnico Saverio Gregorace: «Abbiamo affrontato un Soriano Fabrizia arrabbiato e che voleva vincere a tutti i costi questa partita. Devo comunque fare i complimenti a questi ragazzi dal momento che hanno disputato una gara perfetta e attenta, facendo ciò che ho chiesto in settimana. Sapevo che era un campo stretto e dunque era difficile imporre il nostro gioco perché loro hanno pressato soprattutto nel primo tempo. Nel complesso penso che la vittoria sia giusta e non abbiamo rischiato nulla, anche perché i ragazzi sono stati bravi a sacrificarsi, senza dimenticare che siamo rimasti in dieci a metà del secondo tempo per la negligenza di un mio giocatore».

Un'Isola Capo Rizzuto dunque che continua nel suo percorso, dimostrando di poter stare nelle zone alte della classifica: «Quello che dicono gli altri, sulla costruzione e sul valore di questa squadra, non mi interessa. Ero consapevole che a inizio stagione ci davano come la cenerentola del torneo, ma alla fine è sempre il campo ad avere l'ultima parola. L'Isola Capo Rizzuto deve giocare partita dopo partita, adesso concentriamoci sulla gara di Coppa Italia Dilettanti di mercoledì».