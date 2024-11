Pari dell'Acri contro al Locri, cadono Sersale e Scalea. Ancora da decidere l'ultimo posto play off e la sfida play out

Si sono da poco concluse le partite della 29esima giornata del campionato di Eccellenza. Dal penultimo turno della stagione regolamentare sono venuti fuori risultati importanti sia per la composizione della griglia play off che per la lotta salvezza. Tra i verdetti della giornata la retrocessione in Promozione della Bovalinese. Di seguito i finali, la classifica e il prossimo turno.

Risultati 29esima giornata

Acri-Locri 1-1

Bovalinese-Isola CR 0-1

Cotronei Caccuri-Stilomonasterace 3-0

Gallico Catona-Sersale 3-0

Morrone-Boca Melito 3-4

Paolana-Scalea 3-1

Roccella-Reggiomediterranea 0-5

Soriano-Gioiosa Jonica 2-3

Prossimo turno (1 maggio)

Boca Melito-Bovalinese

Gioiosa J.-Paolana

Isola CR-Cotronei Caccuri

Locri-Gallico Catona

Reggiomediterranea-Morrone

Scalea-Roccella

Sersale-Soriano

Stilomonasterace-Acri

La classifica

Locri 74, Reggiomed 54, Paolana (-1) 53, Morrone 51, Acri 45, Scalea e Sersale 44, Soriano e GallicoCatona 38, StiloMonasterace 37, Gioiosa Jonica e BocaMelito 36, CotroneiCaccuri 34, Isola CR 31, Bovalinese 21, Roccella 10