Non trova ancora la vittoria l'Isola Capo Rizzuto (che manca da tre giornate) ma concede comunque riposte soprattutto dal punto di vista della prestazione. La compagine giallorossa impatta, davanti ai propri tifosi, per 1-1 contro la DBR Luzzi in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza. padroni di casa inizialmente in vantaggio grazie alla rete di Lettieri a fine primo tempo. Nella ripresa però ci pensa Miceli a ristabilire gli equilibri.

Parla Gregorace

Nel post partita, si è espresso il tecnico Saverio Gregorace ai microfoni di LaC News24: «Diciamo che meritavamo qualcosa in più da quanto fatto vedere, anche perché tutta questa differenza di qualità non si è notata, senza dimenticare che noi eravamo senza nomi importanti viste le eccellenti cessioni nei giorni scorsi. Abbiamo disputato un gran primo tempo, poi nella ripresa stavamo tenendo bene. C'è rammarico perché ci è stato negato un rigore netto ai danni di Lagatta che si stava involando verso la porta».

Insomma, mister Gregorace ha dovuto fare di necessità virtù: «Al momento abbiamo una rosa striminzita, ma qualcosa faremo. In ogni caso questo Isola Capo Rizzuto darà filo da torcere fino alla fine e non mollerà un centimetro. Su questo sono tranquillo perché lo abbiamo dimostrato anche contro il Praiatortora».