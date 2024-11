Una rete di Ientile a cinque minuti dal novantesimo, ha regalato i 3 punti al Gioiosa Jonica, sul campo della Promosport, nel match giocato ieri in anticipo. La quinta giornata del campionato di Eccellenza si è dunque aperta con una sorpresa: la rovinosa caduta casalinga della formazione guidata da Claudio Morelli. A fare festa è invece Francesco Galati, allenatore subentrato in settimana sulla panchina dei reggini, al posto di Francesco Marasco. Per il Gioiosa Jonica è la prima vittoria stagionale in campionato. I lametini, invece, dopo l'ennesimo ko casalingo, devono fare i conti con una classifica che si vede a "soli" 7 punti: pochi per una delle formazioni favorite alla vigilia del torneo per il salto di categoria.

Oggi il resto della giornata con la capolista Scalea impegnata in casa contro l'Acri: un match che sulla carta vede i biancostellati favoriti. Ad inseguire la formazione allenata da Saverio Gregorace un poker di squadre. La Reggiomediterranea cerca il quarto successo in campionato sul campo del Brancaleone, squadre quest'ultima che non ha mai perso e non ha mai subito gol. Gara dunque aperta a ogni risultato. Impegno delicato anche per la Morrone, che oltre a sperare in un passo falso dello Scalea, dovrà cercare i 3 punti ospitando l'Isola Capo Rizzuto, formazione reduce da un periodo non proprio positivo e dunque alla ricerca di riscatto.

Le altre due inseguitrici dello Scalea si ritroveranno di fronte in quello che può essere considerato il big match del quinto turno di campionato: a Monasterace, infatti, si affronteranno i padroni di casa dello Stilomonasterace e la "matricola terribile" della Gioiese.

Sersale e Bocale sono le uniche due formazioni ancora a secco di vittorie. I catanzaresi ricevono al "Ferrarizzi" la visita del giovane Rende, reduce dal ko negli ultimi minuti dello scorso turno contro la Promosport. Il Bocale, invece, fanalino di coda a 1 punto, farà visita al Gallico Catona. Un derby reggino che ha già il sapore di una sfida salvezza, soprattutto per la formazione allenata da Pippo Laface.

Di seguito le partite in programma oggi pomeriggio con fischio d'inizio alle 15.30 e la classifica attuale.

Il programma della quinta giornata

Promosport-Gioiosa Jonica 0-1 (giocata ieri)

Brancaleone-Reggiomediterranea

Gallico Catona-Bocale

Morrone-Isola Capo Rizzuto

Scalea-Città di Acri

Sersale-Rende

Soriano-Paolana

Stilomonasterace-Gioiese

La classifica

Scalea 10

Reggiomediterranea 9

Morrone 9

Gioiese 9

Stilomonasterace 9

Promosport 7*

Isola CR 6

Brancaleone 6

Gallico Catona 6

Soriano 4

Gioiosa J 4*

Paolana 4

Acri 4

Rende 3

Sersale 2

Bocale 1

*una gara in più