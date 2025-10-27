Torna a muovere la sua classifica lo Stilomonasterace che, dopo la sconfitta interna contro il Bocale, esce indenne dallo stadio Mario tedesco casa della capolista Praiatortora. In occasione della settima giornata del campionato di Eccellenza, infatti, la compagine di mister Giuseppe Papaleo torna con uno 0-0 e con la consapevolezza di aver fermato appunto la capolista, ma con il rammarico di non essere riuscita a sfruttare la superiorità numerica per circa mezz'ora.

Parla Papaleo

Nel post gara si è espresso proprio il tecnico Papaleo: «Finora avevamo fatto tre vittori e tre sconfitte e questo è il nostro primo pareggio stagionale. Di certo alla vigilia di questa partita non avrei scommesso per il pareggio, ma usciamo da un campo difficilissimo e contri una squadra fortissima e che, rapportato alla categoria, vanta uno strapotere fisico non indifferente. Non posso avere rammarico perché il Praiatortora ha mantenuto meglio il possesso palla, ma i miei ragazzi sono stati superlativi. Purtroppo non abbiamo avuto quella fluidità giusta sulla palla, ma penso sia per via del momento che stiamo passando, anche per questo non siamo stati abbastanza lucidi per cercare di vincerla. Adesso però vogliamo concentrarci sulla prossima sfida contro la DB Rossoblù Luzzi».