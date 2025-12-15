Lo Stilomonasterace sta letteralmente facendo impazzire la platea dilettantistica, quella amante della novità e della sorpresa. Già, perché la compagine di mister Giuseppe Papaleo non vuole minimamente smettere di continuare a stupire e lo ha fatto anche nel pomeriggio di domenica, in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza. La compagine monasteracese, infatti, riesce a violare lo stadio Tarsitano casa della Paolana ma, soprattutto, aggancia il terzo posto in classifica impensabile fino a qualche mese fa. Secco 0-3 firmato dalla doppietta di Bubacar e dalla rete di Dorato.

Le parole di Papaleo

Tre punti che lanciano dunque la squadra del tecnico Papaleo che si espone così, ai microfoni di LaC News24: «Pesantissima vittoria su un campo difficile come quello di Paola, dal momento che prima d'ora avevano perso solo una volta, davanti ai propri tifosi, contro il Praiatortora. Terzo posto? Non dobbiamo guardare la classifica ma divertirci e, ad oggi, è evidente che questa squadra gioca davvero bene e i ragazzi sono contenti. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e cercheremo di dare il massimo fino alla fine, poi tireremo le somme. Prima raggiungiamo la soglia salvezza, poi ce la giochiamo per qualcos'altro».