La prima partita, della prima giornata del campionato di Eccelllenza si chiude con la vittoria esterna del Locri, che al Lopresti si aggiudica di misura il derby contro la Palmese.Tra i neroverdi esordio dal primo minuto per il brasiliano Ricardinho: annunciato poche ore prima del match. Nel primo tempo le due squadre si affrontano a ritmi bassi e la prima frazione scorre fino al 45esimo con i due portieri quasi inoperosi. La squadra di casa, allenata da Antonio Germano è ben disposta in campo a protezione della porta difesa da Caputo, il Locri di Caridi ci prova soprattutto in ripartenza ma la difesa dei neroverdi è attenta. Nella ripresa i ritmi si alzano e il Locri prova a fare il match. La squadra ospite il vantaggio lo trova al 30': dagli sviluppi di un calcio d'angolo svetta di testa l'ex attaccante della Stilese Juan Martinez che buca Caputo. A nulla serve la timida reazione dei padroni di casa. Il Locri conquista i primi 3 punti di questo campionato in forma ridotta.

Prima giornata

10 Aprile

Palmese-Locri 0-1 (Juan Martinez)

11 Aprile

Sambiase-Scalea (ore 15.30)

Sersale-Vigor Lamezia (ore 15.30)

Soriano-Reggiomediterranea (ore 16.00)

Classifica

Locri 3*

Reggiomediterranea 0

Sambiase 0

Scalea 0

Sersale 0

Soriano 0

Vigor Lamezia 0

Palmese 0*

*una partita in più