Si sono giocate le partite valevoli per la 25esima giornata del campionato di Eccellenza. Un turno che ha decretato il salto di categoria del Locri, i reggini hanno battuto 4-0 il Gioiosa Jonica, ed hanno dunque staccato il pass per la Serie D con 5 giornate d'anticipo.

Il big match della giornata si è invece giocato ad Acri, con i padroni di casa che hanno battuto 3-1 la Reggiomediterranea. Un successo che ha per i rossoneri il sapore dei play off. Nel 25esimo turno salta all'occhio la vittoria del fanalino di coda Roccella che batte 2-0 la Morrone, mentre al secondo posto della classifica si isola da sola la Paolana. In ottica play off il Sersale perde in casa conto il Cotronei Caccuri, che ottiene una vittoria importante nella corsa per non retrocedere.

In zona play out finisce 2-2 il derby reggino tra Gallico Catona e Boca Melito, mentre l'Isola Capo Rizzuto conquista un buon punto sul campo del Soriano.

I risultati

Acri-Reggiomediterranea 3-1

Gallico Catona-Boca Melito 2-2

Locri-Gioiosa Jonica 4-0

Paolana-Bovalinese 2-0

Roccella-Morrone 2-0

Sersale-CotroneiCaccuri 0-2

Soriano-Isola CR 1-1

Stilomonasterace-Scalea 0-5

Il prossimo turno (27 marzo)

Boca Melito-Soriano

Bovalinese-Roccella

CotroneiCaccuri-Morrone

Gioiosa Jonica-Stilomonasterace

Isola CR-Paolana

Reggiomediterranea-Gallico Catona

Scalea-Acri

Sersale-Locri

La classifica