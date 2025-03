Sale la febbre per la supersfida tra Reggioravagnese e Vigor Lamezia. Il ventiseiesimo turno del campionato di Eccellenza, avrà come epicentro del massimo campionato regionale l'affascinante stadio Granillo, teatro di questa sfida che potrebbe decidere il destino delle due formazioni a cinque giornate dalla fine (compresa questa). Una posta in palio altissima dal momento che una vittoria vigorina permetterebbe di ipotecare il primo posto, mentre uno scivolone amaranto complicherebbe la corsa play off, soprattutto per una posizione di vantaggio (ovvero casalinga).

Salerno, ecco il match point

In vista del big match si è espresso, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, il tecnico biancoverde Rosario Salerno: «Vincendo domenica daremo una grande botta che significherebbe all’80% vittoria del campionato. Sappiamo inoltre che sarà una sfida molto delicata e i ragazzi sono coscienti di affrontare un grosso avversario che forse è stato penalizzato dai recenti risultati, anche perché la Reggioravagnese era stata costruita per vincere il campionato.

Innanzitutto noi dovremo cercare di uscire con punti dal Granillo, perché significherebbe tanto dal momento che poi mancheranno solamente quattro partite alla fine della stagione e mantenere una distanza di sette punti dalla seconda sarebbe importante. Inoltre la Rossanese giocherà contro un avversario ostico come l'Ardore bisognoso di punti salvezza.».

Preparazione e impegno durante la settimana in vista della sfida: «Innanzitutto siamo stati bravi a racimolare dieci punti di vantaggio rispetto alla Reggioravagnese, ma i ragazzi li ho indirizzati nel verso giusto, consapevoli che i dettagli soprattutto in queste partite saranno fondamentali e non puoi distrarti contro gente come Crucitti, De Marco, De Leon o Baldeh. Dobbiamo sempre stare sul pezzo e se con la Paolana abbiamo lasciato la virgola, contro il club amaranto neanche quella potremo lasciare, anche perché è una squadra che gioca a calcio e non ci sarà catenaccio. Mi aspetto una gara aperta».

Il Granillo teatro del match

Come detto, per una sfida così importante il teatro non poteva che essere ancora più suggestivo, ovvero lo stadio Granillo: «Bella soddisfazione giocare in questo stadio - continua Salerno - in un terreno dove hanno giocato squadre come Inter, Juventus e Milan e solcato da giocatori importanti. Oltre a questo, però, sarà l'occasione giusta per avere un ottimo pubblico. Sarà una bella sensazione, io la conosco bene avendoci già giocato». Organico al completo: «Abbiamo tutti disponibili. Ho lasciato in precauzione alcuni ma, tutto sommato, la rosa è al completo. Noi dobbiamo arrivare al nostro obiettivo».