Squadre in campo mercoledì alle 14.30. La capolista Soriano di scena in casa dello Stilomonasterace. Nei piani altissimi la Vigor Lamezia farà visita allo Scalea, mentre il Sambiase ospita l'Isola CR

Sarà un primo novembre impegnativo quello previsto per il calcio dilettantistico calabrese. Domani, infatti, sono in programma 24 partite in programma fra Eccellenza e Promozione.

Nel massimo campionato regionale, alle ore 14.30, la capolista Soriano (16 punti) farà visita allo Stilomonasterace, squadra reduce dal 2-2 in casa della Vigor che si ritrova a lottare nelle retrovie della graduatoria. In un torneo dove dopo sette giornate regna l’incertezza la Vigor Lamezia, seconda della classe a meno uno dai vibonesi sarà impegnata a Scalea, mentre il Sambiase, che in classifica è distaccato di 2 punti dalla prima posizione, ospiterà l’Isola Capo Rizzuto.

Nelle zone alte della classifica il Rende cerca conferme in casa di una Palmese che vuole continuità, soprattutto dopo la bella vittoria esterna di domenica scorsa sul campo della ReggioRavagnese. Il PraiaTortora, reduce dal successo tra le mura amiche del "Mario Tedesco" contro il Sambiase, scenderà in campo in casa del Cittanova. La squadra tirrenica, guidata in panchina da Alberto Aita, ha voglia di continuare a stupire, e in terra reggina cercherà di conquistare i 3 punti per consolidare una classifica che comunque sorride già dopo 7 giornate. Il Cittanova è invece alla ricerca della vittoria dopo ben 5 pareggi consecutivi.

Paolana-ReggioRavagnese sarà una partita tra due formazioni che non possono già più permettersi passi falsi. La squadra cosentina occupa l'ultima posizione in classifica a quota 2 punti ed è ancora a secco di vittorie. I reggini, invece, arrivano da un tris di sconfitte consecutive: troppe per una squadra costruita alla vigilia del campionato per stare nelle zone alte della classifica. Con un solo punto conquistato nelle ultime quattro giornate, anche il Bocale è chiamato a un cambio di marcia: la squadra reggina dovrà vedersela contro il Brancaleone, formazione che arriva dall'ottimo pari interno contro il Cittanova. Punti salvezza saranno quelli in palio tra Gioiosa Jonica e Morrone.

Il programma

Bocale-Brancaleone

Cittanova-Dgs Praiatortora

Gioiosa Jonica-Morrone

Palmese-Rende

Paolana-ReggioRavagnese

Sambiase-Isola CR

Scalea-Vigor Lamezia

Stilomonasterace-Soriano

La classifica

Soriano 16

Vigor Lamezia 15

Sambiase 14

Rende 12

Praia Tortora 12

Cittanova 11

Palmese 11

Scalea 10

Reggio Ravagnese 8

Isola CR 8

Brancaleone 8

Bocale 8

StiloMonasterace 6

Morrone 5

Gioiosa J 4

Paolana 2