La Rossanese conquista il secondo posto matematico che sa di vittoria di campionato mentre, a novanta minuti dal termine, c'è tanta bagarre per i tre posti rimanenti con cinque squadre racchiuse in soli tre punti. Andato in archivio anche la ventinovesima (e penultima) giornata del campionato di Eccellenza che non ha ancora dato verdetti definitivi. Tante le giocate individuali che hanno deciso l'inerzia dei rispettivi match, di conseguenza stilata la settimanale top 3 da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i tre migliori giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

La vetta della top 3, questa volta, riabbraccia una vecchia conoscenza che rientra nel podio dopo qualche settimana di assenza. Si tratta di Antonio Mercuri, portiere dell'Isola Capo Rizzuto che domenica è stato provvidenziale in almeno due interventi nel delicato match in casa del Soriano e che aveva come posta in palio il terzo posto. E proprio per l'elevata posta in palio la top 3 della penultima giornata è d'obbligo.

Secondo posto e sette punti invece per il pendolino del Bocale, Max Barnofsky. Il difensore biancorosso è stato straripante nel match interno contro il Castrovillari e arricchisce una prestazione maiuscola anche con un assist al volo.

Chiude il podio Giacomo Bongiorno, artefice di una stagione da incorniciare e fiore all'occhiello del secondo posto della Rossanese. Anche contro il Rende è stato decisivo, decidendo la sfida con un suo gol.