Si sono giocate, e sono terminate da poco i due recuperi del campionato di Eccellenza. Inizialmente erano 3 gli scontri in programma, ma il Covid ha costretto ancora una colta al rinvio la sfida fra Scalea e Gallico Catona. In campo Locri - Acri (recupero 14esima giornata) e Reggiomediterranea - Soriano (recupero 12esima giornata)

Locri - Acri

Al “Macri” va in scena una partita che si dimostra essere subito vibrante. Nei primi minuti il Locri segna con Catania, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco dell’attaccante. I rossoneri cercano di farsi vedere in avanti e al 12’ colpiscono il legno con il tiro di Le Piane. Sul capovolgimento di fronte ecco il gol dei padroni di casa a segno con Catania. L’Acri ci crede e prova a pungere la capolista che è però ancora una volta pericolosa con il solito Catania: alla mezzora l’attaccante sfiora il raddoppio di testa su cross dalla sinistra di Paviglianiti. Gli amaranto spingono alla ricerca del raddoppio e lo sfiorano con Sapone: la traversa dice no.

I rossoneri poco prima del riposo riescono a trovare il pari: il bolide dalla distanza di Gaudio è imprendibile per Gagliardotto. 1-1 al 43’ è primo centro con l’Acri per il centrocampista ex Sambiase e Soriano. Dopo 5 minuti, in pieno recupero, il Locri si riporta in vantaggio: Sapone timbra il 2-1. C'è tempo per un altro legno, questa volta di marca acrese con Gaudio: nulla da fare. Si va dunque a bere un tè caldo.

Nel secondo tempo l'Acri prova a trovare il gol del pari dagli svilluppo di un calcio d'angolo ci va vicino con il colpo di testa di Gaudio, mentre il Locri sfiora il tris con Leto: pallone sulla traversa. Il gol rossonero arriva al 36': bolide dalla distanza di Le Piane con la sfera che prima di insaccarsi in fondo al sacco colpisce il palo. Il gol del 2-2 è più che meritato. La capolista vuole però a tutti i costi i 3 punti e al 39' si riporta in vantaggio con Franco Carella. Nell'Acri c'è spazio per un cambio insolito: esce il terzino Brandi, al suo posto Calderaro che di ruolo fa il portiere ma a causa di parecchie defezioni fra i rossoneri, viene buttato nella mischia da Pascuzzo per tentare il tutto per tutto. L'impresa acrese non riesce e al 47' Romero segna il definitivo 4-2

Reggiomediterranea - Soriano

Dopo un primo tempo tempo soporifero il match si accende nella ripresa. Al 15' il Soriano riesce a trovare il gol con Cannitello ma il direttore di gara annulla la rete per una posizione di fuorigioco dell'attaccante vibonese. Un minuto più tardi occasionissima per la Reggiomediterranea con Padin che a tu per tu con il portiere ospite di divora il vantaggio colpendo la traversa. La squadra di casa il risultato lo sblocca però al 23': Lancioni batte Barbieri per l'1-0. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 40': traversone dalla destra e zampata vincente di Puntoriere al suo secondo centro consecutivo dopo il gol nella partita con il Roccella. In pieno recupero arriva anche il tris degli amaranto: fallo in area sorianese e calcio di rigore. Dal dischetto Gonzales supera Barbieri. È il gol che fissa il risultato sul 3-0 e regala i 3 punti alla Reggiomediterranea.