Finisce il campionato di Eccellenza ma non finiscono le sorprese. Domenica si è giocata l'ultima giornata del massimo campionato regionale che ha decretato gli ultimi verdetti, e tra questi anche quale squadra tra Castrovillari e Ardore dovesse giocare il play out in casa e dunque con due risultati su tre. Ma è proprio qui che arriva lo scossone.

La stangata al Castrovillari

Castrovillari e Ardore avevano chiuso la stagione a pari punti ma con i Lupi del Pollino virtualmente avanti considerando la classifica avulsa. Nelle ultime ore, invece, è arrivata una sentenza che ha completamente ribaltato la situazione. Il Tribunale Federale Territoriale infatti, riunitosi a Catanzaro lo scorso 5 maggio, ha inflitto una stangata al Castrovillari con un'ammenda di 700 euro e una penalizzazione di nove punti complessivi, di cui uno da scontarsi nella stagione sportiva 2024/25, quella appena conclusa, e otto invece da scontare nella prossima stagione sportiva, quella 2025/26. Ciò comporta, con la nuova classifica, il sorpasso dell'Ardore e con il club del cosentino che dovrà giocarsi la salvezza in trasferta e il solo imperativo di vincere per poter mantenere la categoria. Due punti di penalizzazione per il San Luca, adesso ultimo in classifica, e uno alla Gioiese.

La nuova classifica

Vigor Lamezia 68

Rossanese 56

Paolana 54

Isola CR 53

Soriano 52

Reggioravagnese 51

Palmese 48

Praiatortora 48

Bocale 40

Gioiese 39

Cittanova 35

Brancaleone 35

Ardore 26

Castrovillari 25

Rende 12

San Luca 11