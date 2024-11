Il bomber dell'Isola Capo Rizzuto è protagonista nel 3-0 con cui i crotonesi hanno battuto il Bocale. Per l'attaccante giallorosso anche il record del primo gol in assoluto del massimo campionato regionale 2022-2023

La prima giornata del campionato di Eccellenza è andata in archivio. Il day one del massimo torneo di calcio regionale ha regalato non poche sorprese, a partire dallo scivolone interno della Promosport, tra le favorite del torneo, sconfitta 2-1 dalla Gioiese. I viola, così, hanno dato un chiaro segnale al campionato già dopo i primi 90 minuti.

Numeri e curiosità

Nel primo turno si è segnato su tutti i campi, tranne a Brancaleone con i padroni di casa, neo promossi, che hanno ospitato il Gioiosa Jonica.

Quattro i segni 1, due i pareggi e due le vittorie in trasferta. Sono stati 16 i gol segnati, 11 dalle formazioni di casa, 5 da quelle che hanno giocato lontano dalle mura amiche. A segno 14 giocatori, tra questi una doppietta è stata siglata da Antonio Russo, che si è dunque presentato nel migliore dei modi all’Isola Capo Rizzuto; due marcature anche per Scarpelli del Rende, ma in un’occasione il pallone colpito dal calciatore biancorosso ha gonfiato la rete alla porta della propria squadra.

Per quanto riguarda i calci di rigore, sono due quelli segnati. Dagli undici metri hanno trasformato la massima punizione Matteo Nesticò del Sersale e appunto Antonio Russo. Il penalty del bomber dell’Isola, realizzato contro il Bocale al 10’ del primo tempo, per gli amanti delle curiosità rappresenta anche il primo gol in assoluto del torneo d’Eccellenza 2022-2023.

La classifica dei marcatori

2 reti: Russo (Isola Capo Rizzuto, 1 rigore)

1 rete: Condemi, Lazzarini (Gioiese), D'Andrea (Isola Capo Rizzuto), Tuoto (Morrone), Villella (Promosport), Cordova, Puntoriere, Salvador (Reggiomediterranea), Scaprelli (Rende), Sanna (Scalea), Nesticò (Sersale, 1), Tormann (Soriano), Aiello (Stilomonasterace)

Autogol: Scarpelli (Rende, pro Scalea)