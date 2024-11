Sarà un sabato di sport quello che anticipa la domenica dedicata alle elezioni Politiche. La competizione elettorale di domani, 25 settembre, ha difatti portato ad anticipare la maggior parte delle gare dei campionati di calcio. In Eccellenza calabrese, le squadre scenderanno in campo, alle 15.30, per disputare la terza giornata e, a poche ore dal fischio d'inizio, si preannuncia un turno interessante con molte sfide incerte e tante squadre chiamate a "rialzarsi".

Uno dei big match del terzo turno si giocherà al "Sant'Antonio" di Isola Capo Rizzuto: qui i padroni di casa ospiteranno la Reggiomediterranea. Di fronte due delle cinque squadre a punteggio pieno e dunque si giocherà un match che potrebbe dare ulteriori indicazioni e spunti in ottica "piani alti". Gara importante in chiave classifica anche quella del "Rocco Riga" di Sant'Eufemia, con i padroni di casa della Promosport che non possono più concedersi passi falsi. La squadra allenata da Claudio Morelli, alla vigilia del torneo è stata inserita tra le favorite al salto di categoria, ma dopo due giornate i biancazzurri hanno racimolato appena un punto. Per non perdere ulteriore terreno, la Promosport ha dunque necessità dei 3 punti, ma l'avversario odierno è il pimpante Stilomonasterace di Alessandro Caridi, formazione che finora ha sempre vinto: match, dunque, aperto a ogni risultato.

Tra le squadre a 6 punti, dopo due giornata, ci sono anche Scalea e Morrone. I biancostellati saranno impegnati nel sentitissimo derby contro una giovane Paolana e sulla carta la squadra di Gregorace parte da favorita. Ma i derby sono sempre e comunque imprevedibili, quindi occhio alle sorprese. Sulla carta gode dei favori dei pronostici anche la Morrone che a Cosenza ospita un Acri in modalità "cantiere aperto": i rossoneri, a 0 punti, stanno ancora completando la rosa e molti dei calciatori a disposizione di Carmine Perri si sono aggregati al gruppo nel corso degli ultimi giorni, tra questi i centrocampisti Zollo e Labanca e il fantasista Cernaz.

A zero punti in classifica anche Bocale e Rende. I reggini saranno impegnati nella sfida in trasferta contro i cugini del Brancaleone, che di punti ne ha invece 4. Chiamata esterna anche per il Rende che tenterà di smuovere la classifica sul campo del Soriano.

La terza giornata

Brancaleone-Bocale

Gallico Catona-Gioiosa Jonica

Isola Capo Rizzuto-Reggiomediterranea

Morrone-Acri

Promosport-Stilomonasterace

Scalea-Paolana

Sersale-Gioiese

Soriano-Rende

La classifica

Prossimo turno (2 ottobre)

Bocale-Scalea

Acri-Brancaleone

Gioiese-Isola CR

Gioiosa J.-Soriano

Paolana-Gallico Catona

Reggiomediterranea-Morrone

Rende-Promosport

Stilomonasterace-Sersale