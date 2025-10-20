Vittoria pesantissima per la Paolana che, nella sesta giornata del campionato di Eccellenza, allo stadio Tarsitano batte di misura il Soriano-Fabrizia e sale al secondo posto, a quota 13 punti a meno due dalla vetta. Decisivo il gol di Stefano, all'alba del quarto d'ora della ripresa. Seconda vittoria consecutiva, peraltro senza subire gol, per la formazione di Andreoli che registra tre vittorie nelle ultime quattro uscite di campionato.

Parla Andreoli

Nel post partita, intervistato ai microfoni di LaC News24, si è espresso proprio il tecnico Angelo Andreoli: «Tre punti ma è come se valessero doppi, soprattutto se si considera al fatto che abbiamo giocato contro un avversario di tutto rispetto e che sapevamo ci avrebbe reso la vita difficile. Insomma, sapevamo la forza della squadra rossoblù che non merita la classifica che ha. Quanto a noi, sicuramente è una vittoria che ci infonde morale e ci fa acquisire ulteriore consapevolezza. Sicuramente il calendario iniziale non ci è stato favorevole, però aver conquistato 13 punti contro avversari di notevole spessore come (tra gli altri) Virtus Rosarno, Rossanese e isola capo Rizzuto è di notevole caratura e ci fa capire anche la nostra effettiva forza. A mio avviso ci mancano quei due punti contro il Brancaleone». La Paolana, nel prossimo turno, sarà di scena sul campo della Palmese.