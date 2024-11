«La società ha deciso di accettare, a malincuore, la scelta del mister - si legge in una nota - ed è doveroso ringrazialo per quanto fatto in questo periodo e auguragli buona fortuna per il prosieguo della sua vita personale e professionale». Lo stesso Parentela , nel dare le sue dimissioni, h a voluto inviare un messaggio al gruppo squadra che pubblichiamo integralmente.

«Mi ritengo l'unico responsabile di questa situazione, quindi è giusto che io mi dimetta - si legge -. Spero tanto che questo gesto possa dare uno scossone positivo all'ambiente e spero anche che il nuovo allenatore riesca a motivarvi a tal punto da far ritornare la squadra che fece otto risultati utili consecutivi o per lo meno la mentalità vista contro la Paolana. Non chiamatemi e non vi preoccupate per me, ora non serve a niente, sia se avete stima o non stima di me, ora non serve! Il vostro unico obiettivo adesso è quello di concentrare le vostre forze, le vostre energie per raggiungere l’obiettivo. Vi prego salvate l'Isola».

Il lungo messaggio prosegue con un incitamento alla squadra: «Credetemi questo gesto lo faccio perché sono sicuro che può servire, lo faccio per rispetto vostro, di me stesso, della società e dei tifosi. Trasformate tutto questo in rabbia e voglia, salvate l'Isola ed io sarò felice. Credete in voi stessi. Non pensate a soldi, malumori, malelingue, ma pensate solo ad allenarvi al 100% e ad aiutarvi l'uno con l'altro. Salvate l'Isola! Un abbraccio».

Enzo Leone verso la panchina giallorossa

Come scritto nelle scorse ore dal nostro network, il prossimo allenatore dell'Isola Capo Rizzuto - salvo clamorosi dietrofront - dovrebbe essere Enzo Leone, che durante la puntata di Zona D andata in onda ieri sera (rivedi su LaC Play) ha confermato: «Per accettare questa situazione bisogna essere un pò folli, ed io lo sono», ha affermato Leone durante la trasmissione condotta da Roberto Saverino.