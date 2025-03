Cori, sfottò, senso di appartenenza sugli spalti e due squadre che hanno battagliato in cerca della vittoria. L’allenatore viola Dal Torrione: «Minuti di recupero non fortunati». Il mister neroverde Bracco: «Un grande cuore»

L'acclamatissimo derby della Piana finisce con il risultato di 1 a 1. La Palmese riagguanta la Gioiese nel primo minuto di recupero della ripresa, quando ormai i giochi sembravano fatti. Una bolgia il "Lopresti" di Palmi con circa 2000 spettatori e una nutrita partecipazione di tifosi ospiti. Uno spettacolo che non si vedeva, in egual misura, da parecchi anni. Cori e coreografie, sfottò, passione, senso di appartenenza per due squadre in cerca della vittoria per continuare ad ambire alla zona play-off del campionato di Eccellenza.

Ne è scaturita una gara tambureggiante, giocata a viso aperto. Entrambe le compagini hanno battagliato ad alti ritmi fin dai primi minuti. Quando sembrava che il vantaggio di Florez per i viola, trovato su rigore al 7' del secondo tempo, potesse bastare, Lavecchia per i neroverdi ristabilisce la parità con una punizione magistrale all’incrocio battuta dal limite dell'area. Le due squadre hanno dato tutto ciò che avevano e al triplice fischio sono uscite dal campo accompagnate dai cori dei propri tifosi.

Interviste post gara

«Nei minuti di recupero con la Palmese non abbiamo fortuna. Abbiamo perso all’andata e pareggiato oggi- ha affermato l’allenatore della Gioiese Mario Dal Torrione- Avevamo preso gusto con la vittoria. C’è un pò di delusione, perchè il risultato sembrava ormai acquisito, ma il calcio è così. Bisogna accettarlo. Soddisfatto per come i miei ragazzi hanno interpretato la gara. Un plauso alla Palmese, mai doma e messa bene in campo. Un pari sul campo, ma la vittoria è stata del pubblico, sia di una parte sia dell’altra».

Estremamente soddisfatto il tecnico della Palmese Saso Bracco:«La nostra squadra ha un grande cuore. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Ad un certo punto, credevo potessimo vincerla. La Gioiese si è dimostrata una grande squadra, con un ottimo centrocampo.La nostra arma è stata la forza del gruppo. Per come è andata la partita è un punto guadagnato».