Manca poco all’attesissimo derby della Piana, che vedrà affrontarsi al “Lopresti” di Palmi, Palmese e Gioiese. Un match fondamentale per raggiungere i piani alti della classifica del campionato di Eccellenza. I neroverdi con 35 punti e i viola con 33, vedono la zona playoff lì, a pochi passi a quota 38. Le tifoserie scaldano i motori per una gara che, come sempre, si preannuncia dalle mille emozioni in campo e sugli spalti.

Una rivalità calcistica, tra le due città limitrofe, contraddistinta da battaglie sul rettangolo verde e sfottò goliardici sulle gradinate.

Un sano antagonismo che si spera rimanga tale e non superi il limite. In tal senso, il club di casa, la Palmese, fa sapere che, giornalmente, sta sensibilizzando i propri supporters. Mentre alla tifoseria ospite, in segno di fair-play, sono stati consegnati 50 biglietti d'ingresso omaggio.

Alla vigilia della gara, tra le più calde della Calabria, abbiamo sentito i due tecnici, Saso Bracco allenatore della Palmese e originario di Palmi, e Mario Dal Torrione mister della Gioiese e nativo di Gioia Tauro.

«È un mix di sensazioni particolari specialmente per chi è del posto come noi – afferma Saso Bracco –. Sappiamo che le nostre tifoserie ci tengono tantissimo alla partita, ma non bisogna caricarla troppo. Cercheremo di dare il massimo, vincere, lottando fino alla fine».

«I ragazzi si sono allenati bene per arrivare pronti a questa partita dal sapore particolare – dichiara Mario Dal Torrione –. Si sono sempre contraddistinti per impegno e sacrificio. L'approccio sarà di massima determinazione. All'andata il risultato ha assunto i connotati della beffa, perdere nei minuti di recupero è stata una delusione. Nei nostri cuori c'è voglia di rivalsa».