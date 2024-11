Si è conclusa con un pareggio per 1-1 la partita valevole come recupero della 26esima giornata del campionato di Eccellenza tra Sersale e Locri. Il match - in programma in origine lo scorso 27 marzo - era stato all'epoca rinviato per Covid.

Al "Ferrarizzi" della città catanzarese, a passare in vantaggio è la formazione reggina con la rete di Romero al minuto 11. Al 21' la squadra del cavallo alato avrebbe anche la possibilità di raddoppiare, ma Carella si fa parare un calcio di rigore da Parrottino (tra i migliori in campo). Il pareggio del Sersale al 44' con la nona rete stagionale di Antonio Russo.

Nella ripresa il Locri, già proiettato al prossimo campionato di Serie D, continua a macinare gioco e va vicino al nuovo vantaggio con un palo centrato da Carella e un'azione pericolosa di Martinez. Al 29' i padroni di casa restano anche in 10, a seguito dell'espusione per fallo di reazione di Matteo Nesticò. Finisce dunque con un punto a testa e con il Sersale che aggancia Acri e Scalea in zona play off.

La classifica aggiornata

Locri 73

Morrone 51

Reggiomed. 51

Paolana (-1) 50

Sersale 44

Acri 44

Scalea 44

Soriano 38

StiloMonasterace 37

GallicoCatona 35

Gioiosa Jonica 33

BocaMelito 33

CotroneiCaccuri 31

Isola CR 28

Bovalinese 21

Roccella 10

Prossimo turno (24 aprile)

Acri-Locri

Bovalinese-Isola CR

Cotronei Caccuri-Stilomonasterace

Gallico Catona-Sersale

Morrone-Boca Melito

Paolana-Scalea

Roccella-Reggiomediterranea

Soriano-Gioiosa Jonica