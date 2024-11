Con l'inizio del campionato comincia anche la corsa al re dei bomber. Il prossimo 4 maggio, infatti, si scoprirà se l'attuale capocannoniere in carica, Simone Fioretti, reduce da due vittorie consecutive (cosa mai successa prima) riuscirà a difendere questo primato e portarsi a casa uno storico "triplete".

Di certo la concorrenza è molto agguerrita, anche per la qualità dei giocatori. Quest'anno più che mai, infatti, non c'è un vero e proprio indiziato o favorito per la classifica cannonieri poiché ogni squadra ha il suo bomber e in grado di arrivare tranquillamente in doppia cifra.

I marcatori dopo la prima giornata

Sono state 21 le reti realizzate nella prima giornata di Eccellenza calabrese e che hanno portato a quattro vittorie casalinghe, tre vittorie esterne e un solo pareggio. Diciannove i marcatori diversi così divisi: 11 attaccanti, 4 centrocampisti e 4 difensori. Dopo la giornata inaugurale, dunque, a guidare la classifica non è un centravanti, bensì un difensore e riconosciuto nel nome di Antonio Carrozza. Il capitano della Rossanese è infatti il protagonista della festa rossoblù per il ritorno nel massimo campionato regionale con la doppietta rifilata al Brancaleone.

Un folto gruppo di giocatori con a fianco una marcatura, ovvero diciotto. Ecco chi sono: Bongiorno (Rossanese), Cordova (Reggioravagnese), Della Rocca (Praia Tortora), Federico (Isola CR), Fofana (Isola CR), Gomez (Reggioravagnese), Murdaca (Ardore), Romano (Bocale), Lucia (Vigor Lamezia), Maitini (Praia Tortora), Marino (Cittanova), Palermo (Isola CR), Petrone (Praia Tortora), Pisani (Rossanese), Puntoriere (Reggioravagnese), Romero (Palmese), Staropoli (Gioiese) e Stefano (Paolana). Una graduatoria che si aggiornerà tra sabato e domenica, quando cioè si consumerà il secondo turno del massimo campionato regionale.