Al via la preparazione atletica viola agli ordini di Renato Mancini. Il gruppo è stato accolto allo "Stanganelli" dalla tifoseria. Il direttore sportivo annuncia anche un nuovo centrocampista: «Abbiamo preso Andrea Sposato, ex Locri»

Al via la preparazione atletica estiva della Gioiese in vista del campionato di Eccellenza 2024/2025. Il gruppo è stato accolto allo stadio "P. Stanganelli" dai fedelissimi Ultras Viola 01, che hanno intonato cori d’incitamento rivolti ai propri beniamini.

Agli ordini di mister Renato Mancini e del suo staff, oggi si sono svolti test fisici e attitudinali. Da domani si proseguirà a ritmo serrato al campo sportivo "Cesare Giordano" con doppie sedute di allenamento. Un programma di lavoro intenso per forgiare fisico e mente. Un periodo cruciale per edificare solide fondamenta e assimilare i concetti tattici dell’allenatore. Si inizia a correre e bisogna farlo velocemente in vista di un torneo difficile.

Campolo: «Dobbiamo trasformare l'entusiasmo in risultati»

«Vogliamo iniziare bene la stagione. C’è tanto entusiasmo dei tifosi ed è già di buon auspicio – ha affermato ai nostri microfoni il direttore sportivo Paolo Campolo –. Adesso bisogna fare risultati sul campo. Oggi siamo quasi al completo, mancano pochi tasselli e qualche ciliegina sulla torta. Stanno rientrando Montefusco e Faye, abbiamo preso Andrea Sposato, un centrocampista che conosce bene il mister in quanto sono stati insieme a Locri, e abbiamo in prova due attaccanti, il colombiano José Florez e il serbo Pedrag Radojcic. Saremo un cantiere aperto e continuamente vigili sul mercato. I campionati si vincono da dicembre in poi».

Al “Pasquale Stanganelli”, sotto gli occhi attenti dello staff e dell’entourage viola, mister Mancini ha convocato: Andrea Caligiuri, Marco Condemi, Oliveira Diogo, Emanuele Giofrè, Paolo Giofrè, Sasha Giorgetti, Giovanni Guerrisi, Ferdinando Guerrisi, Lorenzo Infusino, Gabriele Maiolo, Simone Mandaglio, Hamas Meskar, Salvatore Otteri, Rosario Rugolo, Alex Smith, Rocco Speranza, Francesco Squillace, Saverio Staropol,i Flavio Tegano, Vincenzo Toscano, Paolo Vetrano, Giampiero Runci, Piromalli, Antonio Palladino, Antonio Bara, Rosario Patti, José Florez e Pedrag Radojcic.