Mentre la squadra prosegue con gli allenamenti, la società del Sambiase si è già attivata in vista del super derby in programma domenica al Gianni Renda alle ore 16. Si giocherà la semifinale dei play off e il Sambiase potrà usufruire del vantaggio rappresentato dal fatto di giocare in casa. Il che si trasforma, in termini concreti, nella possibilità di accedere alla finalissima anche con un pareggio, ma nell’arco dei tempi regolamentari e poi dei supplementari. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco, infatti, il regolamento prevede che si disputino i tempi supplementari. Nell’ipotesi di ulteriore parità, invece, niente rigori, ma passaggio del turno della squadra meglio classificata, vale a dire il Sambiase. Ciò significa che la Vigor, per qualificarsi, deve soltanto vincere.

La società del Sambiase ha intanto indetto la “Giornata giallorossa” e quindi non verrà rilasciato alcun tipo di accredito (Aia, forze dell’ordine, addetti ai lavori ecc.) ad eccezione degli operatori della comunicazione, né saranno validi gli abbonamenti. Sarà possibile acquistare il proprio biglietto in prevendita, già avviata ieri alla biglietteria dello stadio Gianni Renda. Non sarà possibile, invece, acquistare il biglietto d’ingresso nella giornata di domenica. Per quanto riguarda il costo dei tagliandi, il prezzo è di 12 euro per la tribuna e di 17 euro per le poltroncine vip. Per ciò che riguarda il settore ospiti della gradinata, la tifoseria della Vigor ha a disposizione 100 biglietti. La prevendita dei tagliandi destinati ai sostenitori biancoverdi è gestita dalla società Vigor Lamezia, allo stadio Guido D’Ippolito. Il costo del biglietto per la gradinata destinata alla tifoseria ospite è di 12 euro.

Si rammenta che i presenti allo stadio dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza in struttura, mantenere le distanze di sicurezza e presentare il modulo di autocertificazione.