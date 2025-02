Finalmente l'Ardore abbina alla prestazione anche la vittoria. La formazione amaranto batte la Gioiese nella ventunesima giornata del campionato di Promozione B e torna al successo dopo cinque turni. Le Aquile fanno una buona gara e la sbloccano con un calcio di rigore di Nocera anche se, nel complesso, la prova è stata di rilievo e i tre punti meritati. E adesso la classifica in basso si accorcia e la formazione di Criaco può vedere addirittura la salvezza diretta.

Le parole di Criaco

Proprio il tecnico dell'Ardore, Alberto Criaco, commenta il successo dei suoi ai nostri microfoni nel post gara: «Noi eravamo apposto già dalla quattordicesima giornata di campionato, quando vincemmo contro la Palmese. Non dimentichiamo che in questo inizio di girone di ritorno abbiamo pareggiato contro Brancaleone, Reggioravagnese e Paolana e perso immeritatamente contro la capolista Vigor Lamezia. Insomma le prestazioni ci sono sempre state e in questo turno è arrivata una vittoria meritata anche se rigore, ma abbiamo anche dilapidato una marea di occasioni. Ora ci sono anche altre squadre nel calderone e siamo cinque formazioni racchiuse in pochi punti, delle quali due si tireranno fuori e tre verranno risucchiate dai play out». Un thriller da qui alla fine adesso: «Ci sono ancora tanti scontri diretti e ne cambieranno di cose. Inoltre malgrado la posizione in classifica siamo tra le migliori difese del campionato, dobbiamo solo migliorare in attacco ma ultimamente i gol li stiamo facendo, seppur di rigore ma vuol dire che ci arriviamo. Io continuo a essere tranquillo».