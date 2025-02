Adesso inizia il countdown dal momento che, dopo questa giornata ormai alle porte, ne mancheranno nove al termine della stagione. Il campionato di Eccellenza vedrà giocarsi questo weekend la ventunesima giornata, in una corsa frenetica alla vetta e ai play off. Ecco di seguito l'intero programma.

L’anticipo

Si inizia con il consueto anticipo del sabato tra Rossanese e Praiatortora. Un solo punto di distanza tra le due formazioni ma con i rossoblù che potrebbero essere potenzialmente secondi dal momento che ha una partita in meno (il secondo tempo in casa del Brancaleone). Padroni di casa che sono reduci dalla straripante manita in casa della Gioiese e dunque vogliono dare seguito al percorso, anche perché mercoledì c'è il recupero. La squadra di Aloisi è quella più prolifica nel secondo tempo e anche quella che segna di più nei primi dieci minuti di gara. Quanto al Praiatortora, domenica scorsa ha ritrovato il successo casalingo ed è reduce dal successo di Coppa Italia Dilettanti, contro i siciliani dello Sciacca dunque rinvigoriti e con il morale alto. Per entrambe è concreta l'opportunità del secondo posto.

Le gare della domenica

In campo tutte le altre domenica pomeriggio, in primis la capolista Vigor Lamezia che non sta ingranando e che, dopo i due passi falsi consecutivi, non ha altre giustificazioni al di fuori dei tre punti. La squadra di mister Salerno sarà di scena sul campo del fanalino di coda Rende con tutti favori del pronostico ma con i biancorossi galvanizzati dalla vittoria di settimana scorsa. La gara più interessante, però, in relazione al recente andamento sarà Palmese-Paolana. Nel girone di ritorno, infatti, entrambe le squadre sono prime in classifica con 13 punti a testa e con i neroverdi che vantano anche miglior attacco (12 gol) e miglior difesa (2 reti). la Paolana, però, è alquanto ermetica in trasferta con sole cinque reti subite in questa stagione. La squadra di Andreoli, inoltre, deve difendere il secondo posto. Lo stesso discorso fatto per la Vigor Lamezia vale anche per la Reggioravagnese, dal momento che non vince da tre turni. L'obiettivo vetta non è ancora compromesso ma sull'insidioso campo dell'Isola Capo Rizzuto non si può sbagliare. I giallorossi di Gregorace, con vista play off, devono rimediare alla sconfitta di Paola per alimentare l'obiettivo dei primi cinque posti. Appaiato in classifica con l'Isola Capo Rizzuto c'è il Soriano che sarà impegnato sul campo del San Luca che ha bisogno di punti salvezza. I giallorossi, inoltre, sono tra i migliori attacchi del girone di ritorno e hanno dato conferma di essere ancora vivi nonostante la difficile situazione di classifica. Impegnata sul terreno dell'Ardore la Gioiese, quest'ultima con il doppio dei punti rispetto alle Aquile amaranto. La formazione di Dal Torrione è reduce dal pirotecnico 4-5 casalingo e si conferma squadra in salute, mentre quella di Criaco ha bisogno di punti, innanzitutto per cercare di lasciare una posizione che costringerebbe l'Ardore a effettuare un insidioso play out esterno. Sa di vero e proprio spareggio per la salvezza il match tra Bocale e Brancaleone, con i padroni di casa reduci da un buon momento e da sette punti nelle ultime tre gare, vincendo due scontri diretti mentre la squadra di Marcianò arriva dall'inaspettata sconfitta casalinga contro il fanalino di coda Rende. Quattro punti di distacco tra i due che corrono entrambe verso la salvezza diretta. Chiudono il programma Castrovillari-Cittanova, con i locali che vogliono evitare la roulette russa dei play out.