VIBO VALENTIA - Forse neppure i matrimoni tra divi di Hollywood durano così poco. Di sicuro Francesco Piemontese ed il Rende hanno segnato il record assoluto calabrese di separazione lampo. Neppure 24 ore di ‘matrimonio’ tra l’ex bomber del Montalto ed il club silano. Neppure il tempo di indossare almeno una volta la maglia biancorossa. Le due parti divorziano ancor prima della “prima notte di nozze”. Nella tarda serata di ieri il comunicato della società del presidente Pellicori: “Le due strade si separano perché è giunta al calciatore un’offerta che davvero non si può rifiutare”. Motivi economici insomma spingono Piemontese lontano da Rende destinazione Palmi in Eccellenza. L’offerta in questione è arrivata, infatti, dal club del patron Pino Carbone deciso a portare in serie D la sua Palmese. L’innesto di Piemontese ne è la prova. Come se non bastasse il presidente neroverde regala alla tifoseria altri due top player. Giungono anche loro dal Montalto. Si tratta del centrocampista Vito Zangaro e dell’esterno offensivo Vincenzo Catalano. (ab)