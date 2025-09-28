Oggi pomeriggio si sono disputate le otto sfide valide per la terza giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma domenica 5 ottobre. 

I risultati finali

Bocale-Reggioravagnese 0-2
Castrovillari-Dgs Praiatortora 1-4
Gioiese-Stilomonasterace 2-1
Isola CR-Brancaleone 1-0
Palmese-Cittanova 4-0
Paolana-Rossanese 2-1
Soriano Fabrizia-Virtus Rosarno 1-2
Trebisacce-DB Rossoblù Luzzi 2-1

La classifica

Praiatortora 9
Paolana 7
Isola CR 6
Stilomonasterace 6
Reggioravagnese 6
Rossanese 6
Virtus Rosarno 6
Palmese 4
Gioiese 4
Bocale 4
Trebisacce 3
DB Rossoblù 2

Soriano Fabrizia 1
Brancaleone 1
Cittanova 1
Castrovillari -7

Il prossimo turno 

Brancaleone-Soriano Fabrizia
Cittanova-Gioiese
DB Rossoblù Luzzi-Castrovillari
Dgs Praiatortora-Bocale
Reggioravagnese-Paolana
Rossanese-Isola CR
Stilomonasterace-Trebisacce
Virtus Rosarno-Palmese