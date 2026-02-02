Un Praiatortora sempre più devastante e che sta dominando il campionato di Eccellenza. La compagine tirrenica, infatti, in occasione della diciannovesima giornata schianta a domicilio il Bocale con un secco 0-4 e adesso è fuga, anche in virtù della contemporanea sconfitta del Trebisacce secondo in classifica e che scivola a meno otto. Per i ragazzi di mister Viscardi in gol Thiakane, Petrone, Costanzo e Gonzalez.

Le parole del capitano

Tutti protagonisti in quella che è stata la più lunga trasferta del campionato, ma un'altra grande prova l'ha data il capitano Angelo Petrone che ha messo a referto un gol e un assist. Ecco le sue parole ai microfoni di LaC News24: «Siamo stati bravissimi ad approcciare la partita da grande squadra, siamo stati reattivi e agonisticamente molto concentrati, entrando peraltro in campo con la giusta determinazione». Gol e assist dunque: «Diciamo che non guardo queste cose, perché l'importante è la vittoria collettiva, poi se ciò coincide con il successo di squadra la gioia è doppia. Un ringraziamento particolare va anche ai nostri tifosi che ci hanno seguito anche in questa trasferta così lunga».

Praiatortora in fuga: «Non guardo la classifica, anche perché mancano ancora undici partita, di cui sei le giocheremo in trasferta. Dobbiamo continuare a lavorare senza soffermarci su nulla, poi tireremo le somme».