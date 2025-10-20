Altro importante ruggito del Praiatortora che, in occasione della sesta giornata del campionato di Eccellenza, sbanca il campo della DB Rossoblù Luzzi e riscatta subito lo scivolone interno di una settimana fa, contro la Reggioravagnese. Tre punti, inoltre, che consentono alla formazione di mister Salvatore Viscardi di prendersi la vetta solitaria a quota 15 punti. La rete decisiva è arrivata al quarto d'ora della ripresa, grazie al giovane (classe 2007) Fabio Lupacchio.

Parla Viscardi

Solo soddisfazione per lo stesso Viscardi, intervenuto ai microfoni di LaC News24 nel post partita: «Vanno innanzitutto fatti i complimenti alla mia squadra e a tutto lo staff tecnico perché non era facile preparare questa partita, soprattutto dopo la settimana turbolenta a seguito della sconfitta interna contro la Reggioravagnese. I ragazzi però l'hanno interpretata benissimo, ma c'è anche da dire che siamo stati agevolati dalla loro espulsione dopo mezz'ora. Primo posto? Noi non abbiamo obiettivi in questo momento ma ce li dobbiamo costruire. Sappiamo di essere forti ma dobbiamo lavorare come stiamo facendo, ma ancora è presto per dire chi possiamo essere. Per ora vogliamo solo festeggiare questa importante vittoria». Per la capolista, nel prossimo turno, c'è l'impegno casalingo contro lo Stilomonasterace.