Il tecnico del club amaranto: «La nostra è una squadra molto giovane e dunque con ampi margini di miglioramento»

Primi tre punti stagionali per la Reggioravagnese che torna dalla lunghissima trasferta di Castrovillari con un successo per 0-1. Esordio positivo dunque per la compagine amaranto, totalmente rinnovata rispetto allo scorso anno e con la nuova guida tecnica in panchina riconosciuta in Pietro Candido. A decidere la sfida è stato Luis Simigliani dopo undici minuti di gioco.

Le parole di Candido

Nel post gara, ai microfoni di LaC News24, si è espresso proprio il tecnico del club reggino: «Sapevamo che il Castrovillari partiva con la pesante penalizzazione di -8 punti e dunque voleva subito incamerare punti, dunque l'abbiamo preparata proprio sotto questo aspetto e consapevoli di giocare su un campo difficilissimo. L'approccio però è stato buono e ci siamo immedesimati nella partita, sacrificandoci in entrambe le fasi. L'atteggiamento è stato quello giusto».



E ancora: «Ovviamente c'è sempre da migliorare perché la nostra è una squadra molto giovane e dunque con voglia di crescere per raggiungere obiettivi sempre più importanti. Tra le cose che vanno perfezionate rientra anche la fase di possesso in zona offensiva, ma c'è da dire che siamo totalmente rinnovati e dobbiamo solamente lavorare con serenità. Ora testa all'esordio in casa contro una squadra come la Rossanese, costruita per vincere il campionato».