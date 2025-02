La Palmese si conferma una delle squadre più in forma del girone di ritorno dal momento che sulle prime quattro gare della seconda metà di stagione, il club neroverde ha racimolato quattro vittorie e dunque virtuale punteggio pieno. Imponente il 3-0 rifilato al Brancaleone, nella diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza, in un match in cui si è rischiato poco e quasi sempre in controllo. Prima frazione chiusa sul doppio vantaggio grazie alle reti di Fiumara e Monteleone. Nella ripresa Basile cala il tris e il punto esclamativo.

Le parole di Bracco

Nella consueta conferenza stampa post gara, si è espresso il tecnico neroverde Saso Bracco: «Questa era una partita che dovevamo vincere assolutamente perché l'obiettivo era quello di tenere a distanza il Brancaleone e anche le altre squadre di bassa classifica. Dobbiamo però rimanere con i piedi per terra e cercare prima di tutto di salvarci matematicamente e mantenere la categoria che, al momento, è la cosa più importante per dare così l'opportunità alla società di programmare al meglio e ripartire il prossimo anno». Salvezza quasi raggiunta nei piani del mister: «Mancano quattro punti alla salvezza diretta. Siamo più vicini alla zona play off, è vero, ma noi dobbiamo guardare il nostro quotidiano e continuare a lavorare con lo staff per raggiungere questo obiettivo e poi giocare con serenità e spensierati. Solo allora potremo cercare di giocare per raggiungere un posto nei play off».

Un febbraio impegnativo: «Adesso ci aspettano quattro gare interessanti dal momento che affronteremo domenica la capolista Vigor Lamezia e poi in fila Paolana, Reggioravagnese e il derby contro la Gioiese. Percorriamo però la nostra strada e raggiungiamo l'obiettivo principale».