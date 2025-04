Continua a correre per un finale di stagione entusiasmante il Bocale che nella ventinovesima (e penultima) giornata del campionato di Eccellenza trova la sua quinta vittoria consecutiva, dimostrando ancora una volta la sua straripante forza e di non meritare la posizione che quest'anno ha dovuto sopportare. I biancorossi superano dunque il Castrovillari di misura, ma gestendo quasi sempre il match. A decidere la sfida, neanche a dirlo, è il capocannoniere Vincenzo Romano dopo diciassette minuti nel corso del primo tempo.

La soddisfazione di Cogliandro

Soddisfatto per l'ennesima prestazione offerta il presidente Filippo Cogliandro, intervistato ai microfoni ufficiali del club nel post gara: «Abbiamo fatto 44 gol, e posso dire che se le cose andavano nel verso giusto, ne bastavano il 50% per fare i play off. Oggi è stata una partita vera e molto combattuta. Abbiamo rischiato la beffa del pareggio allo scadere, ma devo fare i complimenti al Castrovillari che è venuto qui a giocarsi le sue carte e non certo demotivato. La forza di questo Bocale è devastante e nonostante il punteggio risicato, posso dire che ci siamo divorati l'impossibile. Complimenti anche ai miei ragazzi che stanno offrendo bel gioco. Una menzione anche per i nostri giovani Laface e Branca dal momento che hanno offerto un'ottima prova quando sono stati chiamati in causa, a partita in corso».