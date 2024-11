I reggini battono di misura l'Acri, mentre nell'altra semifinale la squadra di Infantino espugna 3-2 Paola. Il Cotronei Caccuri retrocede in Promozione

Si sono giocate e concluse da poco le sfide play off e play out del massimo campionato di calcio regionale. Al Longhi-Bovetto di Croce Valanidi la Reggiomediterranea di mister Misiti ha la meglio per 1-0 sul Città di Acri. A decidere la sfida un gol di Lancioni.

Nell'altra semifinale avvio positivo per la Morrone che a Paola si porta sul 2-0, grazie a Trombino e Nicoletti, già nel primo tempo. Nella ripresa la Paolana trova il pareggio con una doppietta di Vitale. La qualificazione alla finale è decisa nei tempi supplementari con la rete di Nicoletti che manda la Morrone ad affrontare la Reggiomediterranea

Ecco di seguito i risultati, il prossimo turno degli spareggi e i verdetti definitivi.

Play off (semifinali)

Reggiomediterranea-Acri 1-0

Paolana-Morrone 2-3

Finale: Reggiomediterranea-Morrone

Play out

Cotronei Caccuri-Isola CR 1-2 (sts)



Retrocessa in Promozione: Cotronei Caccuri