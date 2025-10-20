Prima il sapore di aver mantenuto, per un'altra settimana, la vetta condivisa e poi la beffa avvenuta proprio ne minuti di recupero. Sa di amaro in bocca il pari interno della Reggioravagnese che impatta, davanti ai propri tifosi, per 1-1 contro l'Isola Capo Rizzuto in occasione della sesta giornata del campionato di Eccellenza. Succede tutto nei dieci minuti finali, con il vantaggio locale grazie al calcio di rigore trasformato da Luis Simigliani e poi, in pieno recupero, la spizzata di Tetteh su calcio d'angolo che spezza le ambizioni di vetta amaranto.

Mister Candido

Nel post partita, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Pietro Candido: «Sicuramente per noi è come una beffa, poiché il pari è arrivato proprio a venti secondi dalla fine, ma è stata una partita ben giocata da entrambe le squadre e con un primo tempo combattuto dove abbiamo avuto almeno un paio di occasioni per passare in vantaggio, l'Isola Capo Rizzuto però si è difesa bene. Come detto, peccato per gli ultimi minuti perché potevamo gestire meglio. Nell'ultima fase infatti abbiamo concesso due calci d'angolo, di cui da uno è scaturito il loro pareggio».



Una Reggioravagnese che però mantiene la difesa meno battuta del campionato, con soli tre gol subiti: «Per questa gara ci mancavano sia Cordova che Ghirardi, con Maesano che ha dovuto giocare centrale e ha fatto una grande partita. Per noi la solidità difensiva è importante e cerchiamo di lavorare ogni settimana per consolidare i meccanismi, inoltre sappiamo come la solidità difensiva in queste categoria sia fondamentale».