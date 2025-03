Il tecnico della capolista torna indenne da Reggio: «Potevamo fare qualcosa in più nella fase finale, avendo l'uomo in più. Va bene così»

La Vigor Lamezia fa un altro piccolo passo verso il primo posto e verso la Serie D. Epicentro della ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza, infatti, era il big match tra i biancoverdi e la Reggioravagnese terminato 0-0 ma che consente a entrambe di muovere la classifica in vista dei rispettivi obiettivi. Era importante fare risultato oggi per la squadra di mister Salerno e così è stato, nonostante di fronte c'era una caparbia Reggioravagnese che ha tenuto nonostante l'inferiorità numerica.

Le parole di Salerno

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Rosario Salerno, nel complesso soddisfatto: «Diciamo che è stata una gara equilibrata, soprattutto perché incontravamo la squadra più forte del campionato con difensori esperti e con una qualità immensa dal centrocampo in su. Non buttavano mai il pallone e ci hanno più volte messo sotto pressione, dal canto nostro potevamo fare di più considerando anche la superiorità numerica, ma nel secondo tempo si sono chiusi dietro pronti a ripartire. Era difficile penetrare nella loro difesa ma, nell'insieme, è stata una gara equilibrata».

E ancora: «Avremmo potuto fare qualcosa in più nella fase finale di partita, ma alcune volte si rischia anche con l'uomo in più. L'importante però era non perdere, anche perché sapevamo che la Rossanese avrebbe fatto risultato. Domenica affronteremo la Gioiese e sarà una partita assolutamente da vincere, anche perché la stessa Rossanese dovrà andare in casa dell'Isola Capo Rizzuto. In ogni caso dobbiamo fare il nostro dovere».