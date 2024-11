L’eccellenza calabrese potrebbe partire con il Corigliano e senza il Rende. Le alte temperature in Calabria di questi ultimi giorni potrebbero essere rimpinguate da quelle che potrebbero scaturire da un’operazione che riporterebbe Corigliano nel massimo campionato regionale, una delle piazze tra le più importanti del calcio dilettantistico. Sembra che il Rende stia trattando una fusione con una società coriglianese molto attiva nel settore giovanile che vanta però i giusti requisiti, in primis i tempi di affiliazione.

Le intenzioni della società rendese non sono del tutto nuove, già nelle scorse settimane si erano fatte diverse supposizioni circa il titolo biancorosso. Il weekend ora viene animato con questa notizia bomba che, se l’operazione si concludesse positivamente, per forza di cose, con 2 squadre, porrebbe il centro jonico unico riferimento territoriale per il calcio dilettantistico.

Un movimento economico, diretto e con il loro indotto, unico probabilmente in tutta la regione. Intanto le parti stanno parlando, il tavolo di discussione odierno è stato rinviato e aggiornato a domani. I tempi sono stretti, il limite massimo consentito dal CR Calabria per presentare fusioni, cambi sede e denominazioni, scade lunedì 15 luglio.