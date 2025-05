Non finiscono le sorprese e i continui scossoni soprattutto per quel che riguarda la finale play out tra Ardore e Castrovillari nel campionato di Eccellenza. Nella regular season entrambe avevano chiuso a pari punti ma, per la classifica avulsa, i Lupi del Pollino si erano conquistati il diritto di giocare la finalissima in casa e dunque con due risultati su tre a disposizione.

Il Castrovillari presenta ricorso

Subito dopo la fine della stagione, però, il Tribunale Federale Territoriale (riunitosi a Catanzaro lo scorso 5 maggio) ha inflitto una stangata al Castrovillari con un'ammenda di 700 euro e una penalizzazione di nove punti complessivi, di cui uno da scontarsi nella stagione sportiva 2024/25, ovvero quella appena conclusa, e otto invece da scontare nella prossima stagione sportiva, quella 2025/26. Ciò ha comportato dunque la finale play out in trasferta inizialmente in programma domenica 11 maggio.

Proprio qui arriva l'ennesimo scossone dal momento che i Lupi del Pollino hanno presentato ricorso alla Corte Federale d'Appello, di conseguenza è automatico il rinvio della partita per non creare ulteriore caos nel verdetto del campo e su chi dovrebbe effettivamente essere la squadra ospitante. A questo punto la data del recupero sarà postuma alla sentenza della Corte d'Appello. Una volta notificati gli atti entro dieci giorni sarà fissata l'udienza ed entro trenta giorni dal reclamo ci sarà il dibattimento.