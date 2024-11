In una corsa a cavallo non importa di quanto sia il distacco tra l’uno e l’altro, dal momento che esso è irrilevante ai fini del risultato, ma ciò che conta è porre per primi il muso oltre il traguardo. Questione di centimetri e di buona corsa insomma, due fattori questi che sono giudici indiscutibili di quello che potrà essere un fatale divario. Proprio di centimetri si tratta se, quanto detto, lo si rapporta con un campionato il quale, nel frattempo, ha bruciato il suo primo quarto di stagione. Innanzitutto è il cavallo della Vigor Lamezia, al momento, a correre più veloce di tutti, considerando anche le quattro vittorie consecutive e peraltro senza subire gol. E poi, ancora, la favola Praia Tortora che vuole continuare a sognare e Bocale e Ardore che devono accelerare per tirarsi fuori dalla zona rossa. Tanto c'è in ballo nella nona giornata.

L’anticipo

Si comincia, come sempre, con il consueto anticipo del sabato e che vedrà contrapposti Palmese e Praia Tortora in un match che deve di fronte due squadre attrezzate per la zona alta della classifica ma con una classifica che, al momento, ride soprattutto ai bianco/azzurri. Sfida tabù per la Palmese, dal momento che lo scorso anno la formazione di Aita violò lo stadio Giuseppe Lopresti di Palmi mentre, in terra praiese, finì 1-1. Un dato salta all'occhio tra le due formazioni dopo otto giornate: il Praia Tortora è la squadra che ha segnato di più, insieme alla Reggioravagnese, nel primo tempo mettendo a referto 9 reti mentre la Palmese, al tempo stesso, è quella che incassa più reti in casa: 7 al momento.

Il programma della domenica

Un treno in corsa la Vigor Lamezia che, in casa contro il Soriano, cerca la manita ovvero la quinta vittoria consecutiva e peraltro senza subire reti. Esame ostico per il Soriano che cercherà di fermare la capolista.

Momento non proprio felice per la Reggioravagnese che, nel recupero del mercoledì, fallisce l'aggancio in vetta. Una sola vittoria nelle ultime cinque gare tra campionato e coppa per la formazione di Misiti e, come se non bastasse, all'orizzonte c'è il derby contro un Bocale ferito e che ha assolutamente bisogno di punti per uscire dalla zona rossa. Si preannuncia un derby incandescente.

Tenterà l'assalto ai primissimi posti invece la Paolana, cercando di mantenere la striscia di risultati utili consecutivi, ancora aperta a cinque e, soprattutto, allungando l'imbattibilità del portiere dal momento che non prende gol da tre partite. La squadra di De Domenico, però, di fronte avrà un cliente scomodo come il Brancaleone. Si affrontano due retroguardie di alto spessore dal momento che il Brancaleone è l'unica squadra ancora immacolata in casa e la Paolana, invece, è attualmente la miglior difesa del campionato insieme alla Vigor Lamezia.

Un'altro derby, dopo quello reggino, è in programma nel nord della regione e corrisponde a Rossanese-Castrovillari. I bizantini di mister Luca Aloisi stanno esprimendo un calcio frizzante e tra i migliori del torneo mentre la formazione di mister Caruso si scopre bella in trasferta, avendo conquistato ben otto punti sugli undici presi sul campo (incluso il punto di penalità).

E ancora: la Rossanese è la seconda squadra più prolifica nel primo tempo mentre il Castrovillari è l'unica formazione a non aver ancora preso gol nella ripresa.

Tutta intrisa di giallorosso la sfida tra Isola Capo Rizzuto e Cittanova, con questi ultimi che lo scorso anno riuscirono nell'intento del bottino pieno in casa degli isolani. Lo scossone arriverà però dalla zona rossa della classifica dal momento che a incrociarsi saranno le attuali ultime quattro in una sorta di virtuale play out. L'Ardore quartultimo ospita il fanalino di coda San Luca, entrambe alla ricerca della prima vittoria stagionale mentre, l'altro match, è Rende-Gioiese e anche qui il vortice del risucchio è pericoloso. Tutte le partite si giocheranno in contemporanea alle 14:30.

Il programma

Palmese-Dgs Praiatortora (sabato 9 novembre)

Ardore-San Luca

Bocale-Reggioravagnese

Brancaleone-Paolana

Isola CR-Cittanova

Rende-Gioiese

Rossanese-Castrovillari

Vigor Lamezia-Soriano