È la settimana che porta al big match di vertice tra Vigor Lamezia e Reggioravagnese e che caratterizzerà l'undicesimo turno del campionato di Eccellenza. Un parterre di alta classe quello che farà da teatro allo stadio d'Ippolito, tra le due battistrada del massimo campionato regionale e che, nelle ultime settimane, si sono alternate in vetta. Sarà l'epicentro calcistico del pomeriggio domenicale dunque, per una supersfida che inizierà sul campo alle 14:30 e che potrà dare ulteriori indizi sulle parziali gerarchie di classifica, anche se non decisivi.

Puntoriere e la Vigor all'orizzonte

L'avvicinamento al big match è accompagnato dalla dichiarazioni ai nostri microfoni di Giulio Puntoriere, uno dei volti più rappresentativi del club amaranto: «Sicuramente è bello giocare queste sfide, l’inizio è stato positivo per entrambe ma il percorso sarà ancora lungo». Una Reggioravagnese che ha rallentato dopo le due vittorie consecutive in campionato: «Sarà una partita importante come le altre - continua l'attaccante - e la giocheremo per ottenere il massimo. Sui recenti risultati forse abbiamo pagato un po’ di stanchezza per le tante partite giocate questo mese e sicuramente qualche episodio dubbio che poteva girarci a favore».

Analizzando il match, un dato balza all'occhio, ovvero che sia la squadra di Fanello che quella di Misiti sono le due squadre che segnano di più nel secondo tempo (12 gol). Un dato che però non può dire se esso sarà un match incentrato sullo spettacolo o sulla tattica, e di certo non può saperlo neanche Puntoriere: «Io spero solo che sia una bella partita da parte nostra dando il massimo». Inoltre, la squadra amaranto è anche la squadra che segna di più in trasferta (9 reti) e quella che segna di più in zona Cesarini (5 gol), ovvero negli ultimi 10 minuti: «Questo ⁠è un dato importante - continua il giocatore amaranto - perché fa capire che questa squadra non molla mai fino all’ultimo secondo di partita».

Come detto, Puntoriere è uno dei giocatori più rappresentativi di questi colori, protagonista anche di un buon avvio di stagione, essendo al momento il quarto giocatore di movimento più utilizzato per minutaggio: «Fanno sempre piacere queste statistiche personali ma l’importante è l’obiettivo di squadra che cercheremo di raggiungere con tutte le nostre forze» conclude. E allora non ci resta che aspettare l'inizio della supersfida.