Un'annata dai due volti per il Praiatortora ma in ogni caso storica, perché ha portato la prima Coppa Italia Dilettanti della sua storia. Sono sfumati i play off ma il cammino rimane positivo e soprattutto formativo. Il club tirrenico, però, dopo l'addio di mister Aita si doveva guardare subito intorno per programmare e lo ha fatto. Come anticipato dalla redazione sportiva di LaC News24 nella giornata di ieri, infatti, all'ombra dell'Isola di Dino approda mister Salvatore Viscardi. Un tecnico giovane ed emergente e che si è messo in evidenza soprattutto negli ultimi anni.

Le prime parole di mister Viscardi

Proprio in queste ultime ore si è svolta la conferenza stampa di presentazione del tecnico, autore due anni fa dell'impresa con il Rende e quest'anno ha aumentato le sue competenze in Serie D, con il Sambiase, a fianco a mister Claudio Morelli: «Diciamo che è stato facilissimo scegliere perché questa è una società solida e organizzata. Quando ho incontrato presidente e direttore mi hanno subito trasmesso armonia e tranquillità».



E ancora: «Il Praiatortora sta lavorando benissimo non solo come squadra, ma anche come settore giovanile e ciò mi ha convinto ancora di più, anche perché lavorare con i giovani ha dei vantaggi poiché loro cercano di prendere e realizzare in campo tutto quello che gli viene detto, dunque non parlerei di giovani ma di giocatori forti, perché se sei forte giochi. Dunque ben venga una cantera abbastanza importante come lo è questa». Un connubio che sposa due vedute simili e per questo la scelta è sicuramente valida, senza dimenticare che lo stesso Viscardi è stato eletto come miglior giovane allenatore emergente: «Ringrazio il Rende per avermi dato la possibilità di approcciarmi a questo settore, ma soprattutto ringrazio il Sambiase perché questo per me è stato un anno importante. Sono arrivato con un bagaglio che pesava zero chili e sono andato via che pesava cento».



Ecco la concezione di lavoro del tecnico: «Più che esigente diciamo che mi piace un sacco lavorare sul campo, ma allo stesso tempo pretendo anche tanto perché quando lavori per tutta la settimana anche sui dettagli, poi vuoi vedere i risultati nelle partite che non significa per forza vincere».

Parla il vice-presidente De Rosa

Contento della scelta anche il vice-presidente del club, De Rosa: «Il primo obiettivo del prossimo anno sarà indubbiamente la salvezza, anche se l'intento è quello di fare bene e migliorare quanto fatto quest'anno. La scelta del nuovo mister è importante, con l'obiettivo di far crescere i nostri giovani ma anche mettendogli a disposizione profili di esperienza che posano migliorare l'organico e anche la formazione dei nostri talenti».