L'esperto allenatore vicino ai saluti con la squadra tirrenica, che in alternativa potrebbe chiamare il tecnico emergente, quest'anno in Serie D al Sambiase

La stagione sportiva è appena terminata, il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato e allenatori e dirigenti sono ancora sotto contratto con le rispettive squadre. Eppure a fine maggio è già tanto quello che bolle in pentola per quel che riguarda i campionati dilettantistici, soprattutto nel famoso valzer delle panchine che il prossimo anno vedrà numerosi cambiamenti.

Intrecci sulle panchine

Si tratta pur sempre di indiscrezioni e dunque ancora nulla di ufficiale, ma tutto parte dal Praiatortora, squadra militante nel campionato di Eccellenza e vincitrice dell'ultima Coppa Italia Dilettanti. Con ogni probabilità mister Aita non sarà più alla guida del club tirrenico, e forse qualcosa lo si era capito negli ultimi mesi. Sull'esperto allenatore ci sarebbe l'interesse dell'Altomonte, ambiziosa compagine del campionato di Promozione A che però neanche quest'anno ha centrato l'obiettivo della massima serie regionale. Il prossimo anno gli obiettivi saranno chiari e la scelta dell'allenatore è fondamentale. Oltre Ad Aita, però, sullo sfondo ci sarebbe anche Burgo.

Proprio il Praiatortora non sta a guardare e, nel caso in cui dovesse perdere Aita, si sta già guardando intorno per eventuali alternative. E una di queste potrebbe riconoscere il nome di Salvatore Viscardi, giovane tecnico emergente che prima ha fatto benissimo con il giovane Rende in Eccellenza negli anni scorsi e, quest'anno, è cresciuto ulteriormente al Sambiase in Serie D, al fianco di Morelli. Viscardi è un'ipotesi che potrebbe diventare anche qualcosa di più nei prossimi giorni.